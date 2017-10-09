الحكومة تعيد افتتاح فرع البنك المركزي في تعز لأول مرة منذ اندلاع الحرب

أعادت السلطات الحكومية في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم الاثنين، افتتاح فرع البنك المركزي في المدينة لأول مرة منذ اندلاع الحرب فيها مطلع العام 2015.

وجرى الافتتاح بحضور رسمي وشعبي، ممثلاً بنائب رئيس الحكومة عبدالعزيز جباري والوفد الحكومي الذي يرافقه، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في المدينة، وجمع غفير من المواطنين.

ويأمل الآلاف من الموظفين وسكان المدينة أن تكون إعادة افتتاح البنك، بداية لتطبيع الأوضاع في المدينة وصرف الرواتب التي توقف صرفها منذ نوفمبر العام الماضي.

وكان رئيس الحكومة أحمد بن دغر وجه في سبتمبر الماضي، بإعادة فتح فرع البنك، بما يسهم في توريد إيرادات المحافظة إلى البنك، وصرف رواتب الموظفين.