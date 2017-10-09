وفد أممي يزور اليمن والحكومة تطالب الأمم المتحدة الإفراج عن حساباتها المالية في الخارج

بدأ وفد أممي اليوم الاثنين بزيارة اليمن، والتقى في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر الأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الحكومية «سبأ».



وبحسب الوكالة فإن بن دغر التقى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة، والمدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أوكي لوتسما، وطالب الأمم المتحدة بالإفراج عن الحسابات المالية للحكومة المعلقة في البنوك الخارجية.



كما طالب بالضغط على جماعة الحوثيين من أجل توريد الإيرادات للبنك المركزي، مقابل صرف الحكومة مرتبات الموظفين المنقطعة منذ نحو عام.



وأعرب عن أمله في أن تسهم زيارة الفريق الأممي في مضاعفة أعمال الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.



وقال بن دغر «إن الحكومة الشرعية تقف إلى جانب المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد وتدعم خطواته، وليس من العدل أن تقبل الأمم المتحدة بما أحدثه الانقلاب».



إلى ذلك، قال مراد وهبة، إن الهدف الأساسي من زيارة الوفد الأممي التنسيق في دعم أعمال البنك المركزي، وإعادة بعض العمليات المصرفية من خلال الشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.



وأضاف بأن الأمم المتحدة ستدشن مشروعي إزالة مخلفات الحرب في المناطق المحررة ونزع الألغام، وتنمية القدرات الصحية المحلية.