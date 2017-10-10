مقتل موظف في مؤسسة المياه بمحافظة لحج على يد عناصر «الحزام الأمني»

قتل موظف في مؤسسة المياه بمحافظة لحج (جنوب اليمن)، يوم الإثنين، برصاص عناصر تتبع قوات الحزام الأمني، حسبما قال شهود عيان ومصدر.

وقال شهود عيان لمراسل «المصدر أونلاين» إن حسين بن حسين العزيبي وهو موظف يعمل في مؤسسة المياه قد لقي مصرعه، برصاص عناصر الحزام الأمني، الذين أطلقوا عليه النار بشكل مباشر، بعد اقتحامهم منشأة بئر ناصر.

وقال مصدر في المؤسسة إن مقتل الموظف العزيبي يأتي ضمن حالة التوتر التي تشهدها المؤسسة منذ أسابيع، على خلفية قيام الموظفين بتنفيذ احتجاجات للمطالبة بمستحقات مالية، لتتطور لاحقاً إلى المطالبة بإقالة مدير المؤسسة سالمين عوض، نظراً لدوره السلبي والذي وصل لحد قيامه بتهديد المحتجين.

وأشار إلى أن احتجاجات موظفي وعمال مؤسسة مياه عدن تتواصل للشهر الثاني على التوالي، وسط تعنت شديد من مدير المؤسسة سالمين، فيما يؤكد الموظفون على أن احتجاجاتهم ستستمر حتى يتم تنفيذ كل مطالبهم وعلى رأسها محاسبة مدير المؤسسة على ما ارتكبه من انتهاكات بحق الموظفين المحتجين.

يذكر أن إدارة فرع مؤسسة المياه في "بئر ناصر" تتبع مؤسسة المياه في عدن رغم أنها في نطاق جغرافية محافظة لحج.