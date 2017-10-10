الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على مركز قيادة للجيش السعودي في جيزان

أعلن الحوثيون والقوات الموالية لصالح اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي على مركز قيادة للجيش السعودي في منطقة سامطة بجيزان، حسبما ذكرت وسائل إعلام تابعة للجماعة.

وقالت وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين، إن «القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، أطلقت فجر اليوم، صاروخ باليستي نوع قاهر M2 على مركز قيادة الجيش السعودي في منطقة سامطة بجيزان».

ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن «الصاروخ الباليستي أصاب هدفه مخلفا خسائر كبيرة في مركز قيادة الجيش السعودي في المنطقة».

ويقصف الحوثيون وقوات صالح أهداف عسكرية في السعودية بشكل مستمر، منذ اندلاع الحرب في مارس 2015، لكن القوات السعودية تعلن أنها تعترضها في كل مرة.