«سلمان» للإغاثة: الحوثيون هاجموا 65 سفينة إغاثية و124 قافلة و628 شاحنة

قال المتحدث لمركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي، إن الحوثيين هاجموا 65 سفينة و124 قافلة إغاثية و628 شاحنة مساعدات إنسانية منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015.

وأضاف تمكنا من الوصول إلى مدينة تعز المحاصرة (جنوب غربي اليمن)، عبر الاسقاط الجوي لـ85 طن من المواد الإغاثية والإنسانية، واسطوانات الأكسجين.

وقال إن السعودية استقبلت 603 آلاف و833 يمنياً منذ الحرب، وقدمت 8.27 مليار دولار للمتضررين من الحرب في اليمن، وإن 70% من المساعدات ذهبت لمحافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكر الجطيلي إنه «بلغت مشاريع المركز في اليمن 153 مشروعًا من خلال 86 شريكا أمميا ودوليا ومحليا، روعي فيها عدم التحيز واحترام القانون الإنساني الدولي».