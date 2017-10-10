تحطم طائرة عسكرية روسية عند اقلاعها ومقتل طاقمها في سوريا

تحطمت قاذفة روسية من طراز سوخوي-24 الثلاثاء عند إقلاعها من القاعدة الجوية الروسية في حميميم بغرب سوريا ما ادى الى مقتل طاقمها، كما نقلت وكالات الانباء الروسية عن متحدث باسم وزارة الدفاع في موسكو.

وقالت الوزارة في بيان "خرجت القاذفة سو-24 عن المدرج خلال اقلاعها من مطار حميميم، ووقع الحادث بينما كانت تزيد سرعتها لتقلع". واضافت ان "طاقم الطائرة لم يكن لديه الوقت ليقذف بنفسه منها وقتل".

ولم يوضح المتحدث العسكري عدد الاشخاص الذي قتلوا، لكن طاقم قاذفة سو-24 غالبا ما يضم شخصين.

واضاف المتحدث "بحسب تقرير من مكان الحادث، فإن السبب يمكن ان يكون مشكلة فنية".

وتنفذ روسيا ضربات عسكرية في سوريا منذ 2015 دعما للنظام السوري.

وقالت وزارة الدفاع الثلاثاء ان القوات الروسية تنفذ حاليا 150 غارة يوميا في شرق سوريا، مستهدفة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقتل الشهر الماضي جنرال روسي قرب مدينة دير الزور (شرق) حيث تساند القوات الخاصة الروسية هجوما بريا للقوات السورية. كما قتل جنود آخرون في عمليات اخرى.