تُقام منافساتها وسط المباني المدمرة.. افتتاح بطولة «أكتوبر» للكرة الطائرة بعدن

بدأت عصر اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) بطولة الحارات للكرة الطائرة، احتفالاً بالذكرى الـ54 لثورة «14 أكتوبر»، وأُقيمت أولى المباريات في حي القطيع من وسط ركام الحرب التي شهدتها المدينة.

وتشارك في البطولة التي نظمها «ملتقى شباب صيرة»، 8 فرق رياضية من مديرية صيرة.

وفي مباراة الافتتاح، خطف فريق «العيدروس» أول انتصار له في مباراة الافتتاح على حساب فريق «الوحش»، وانتهت بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وسط حضور جماهيري كبير.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة فهمي عبدالرب في تصريحات صحفية، إن إقامة الفعالية الرياضية، إلى جوار المباني المدمرة بفعل الحرب الأخيرة، رسالة بأن المدينة تنهض من مأساتها.

وأضاف إن الصورة التي تظهر بها المدينة، تجسد وضعها بعد 54 عاماً على اندلاع ثورة أكتوبر المجيدة، وإصرار أبنائها للاحتفاء بها في أي مكان وأي وضع كان.

إلى ذلك، بدأت الفعاليات الفنية والرياضية في عدن، احتفاءً بذكرى أكتوبر.

وشهدت مدينة عدن خلال عامي 2015 و2016 حرب ضارية كان طرفها المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالإضافة إلى اضطرابات أمنية مستمرة حتى اليوم.