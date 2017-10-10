مقتل عنصرين من المقاومة بغارة خاطئة للتحالف العربي غربي محافظة تعز

قُتل اثنين من عناصر المقاومة الموالية للقوات الحكومية وأُصيب آخر، اليوم الاثنين، بغارة جوية خاطئة شنتها مقاتلة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في موزع غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن الغارة استهدفت موقعاً للمقاومة أمام بوابة معسكر خالد بن الوليد، الخاضع لسيطرة عناصر المقاومة.

وأشار إلى ان القتيلين ينتميان لمنطقة الصبيحة وهما في العشرينيات من العمر، وهما نجلا القيادي المعروف في المقاومة الشعبية محمد سالم العديش الذي أسرته قوات موالية للحوثيين غرب عدن (جنوبي اليمن)، مطلع 2015.