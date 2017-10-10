اليماني: لن يتحقق السلام في اليمن إلا إذا توقفت إيران عن التدخل في شؤوننا

قال مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني، اليوم الثلاثاء، إنه لن يتحقق السلام إلا إذا توقفت إيران عن التدخل في شؤون اليمن والمنطقة.

وذكر في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن، إن العالم اليوم مطالب بوقفةٍ جماعية لكبح جماح تلك الأطماع التوسعية لإيران في المنطقة، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وقال إن أي حل مستدام للازمة اليمنية، لا يمكن أن يقوم على أساس انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن وعودة سلطات الدولة، وتسليم الأسلحة والصواريخ إلى الدولة.

وذكر اليماني إن الحكومة اليمنية تواجه تحديات جسيمة فرضتها الحرب في الجانب الاقتصادي والأمني والخدماتي.

وأشار إلى ان اليمن بحاجة إلى الكثير من الدعم الدولي للجهد الحكومي لتثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل الخدمات في المناطق المحررة وإعادة الأعمار ومواجهة الاختلالات الأمنية واستكمال جهود مكافحة الإرهاب.

ودعا الدول الفاعلة في الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسئوليتها في اليمن من خلال ممارسة الضغط على الانقلابيين لتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي وتقديم التنازلات الحقيقية حتى يُجنب اليمن إراقة مزيداً من الدماء.

وأبدى استعداد الحكومة لإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية، شريطة انسحاب الحوثيين منه وتسليم إدارته للكادر المهني الذي كان يديره قبل سبتمبر 2014، وتحت اشراف الأمم المتحدة.

وقال اليماني إن تركيز المجتمع الدولي على الجانب الإنساني، دون إعطاء الجانب السياسي الأهمية التي يستحقها والعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية ما هو إلا جهد ترقيعي يستهدف إطالة أمد الحرب.

وأضاف إن جدية مجلس الأمن في معالجة الوضع الانساني في اليمن على المحك، لأن عليه المساهمة في حل جذور الأزمة والصراع وليس فقط معالجة أعراضها.