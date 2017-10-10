مقتل إمام أحد المساجد في عدن وإصابة نجله بانفجار عبوة ناسفة في سيارته

قال مصدر محلي إن إمام أحد المساجد في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، قُتل بانفجار عبوة ناسفة في سيارته، وأُصيب نجله، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة الشيخ ياسين العدني إمام مسجد زايد في منطقة عبدالقوي بالشيخ عثمان أمام دار المسنين، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، كما لم تعلق سلطات الأمن في المدينة حول الحادث.

وشهدت المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة، منذ مطلع العام 2015، هدوءاً نسبياً خلال الأسابيع الماضية، وجاء تفجير اليوم بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الـ54 لثورة «14 أكتوبر».