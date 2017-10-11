الحوثيون يحتجزون لليوم الثاني موظفي شركة صافر في أحدى النقاط بالبيضاء

يحتجز مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، موظفي شركة صافر النفطية في إحدى النقاط بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، لليوم الثاني على التوالي.

ونقل مركز «سبأ» الإعلامي، والذي يُعنى بنشر أخبار إقليم سبأ (البيضاء ومارب والجوف)، عن مصدر خاص قوله، إن نقطة «أبو هاشم» التابعة للحوثيين تمنع مرور موظفي الشركة إلى مارب (شرقي اليمن).

وأوضح المصدر إن الحوثيين لم يوردوا أسباب لمنع مرور الموظفين والفنيين، القادمين من صنعاء باتجاه مقر أعمالهم في مارب.

وأشار إلى أن استمرار تلك الممارسات من قبل الحوثيين، تجاه المهندسين والفنيين، وعرقلتهم عن الوصول لأعمالهم بالشركة، سيؤدي إلى توقفها مما يضاعف معاناة المواطن اليمني.

ولم يورد المصدر عدد الموقوفين، كما لم يشر إلى وجود جنسيات أجنبية بينهم.