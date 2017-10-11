عشرات الحوثيين يعتدون على مظاهرة للمعلمين تطالب بالرواتب في صنعاء

اعتدى العشرات من المسلحين الحوثيين اليوم الأربعاء، على مظاهرة للمعلمين تطالب بالرواتب أمام مكتب النائب العام في حي مذبح بالعاصمة صنعاء، وفرقوها بالقوة حسبما أفاد شهود عيان.

وقال الشهود لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين اعتدوا على المتظاهرين ومن بينهم معلمات بالعصي، وأجبروا المتظاهرين على المغادرة من الموقع.

وأضافوا إن العشرات من العربات (الأطقم) التي تقل الحوثيين، طوّقوا المظاهرة قبل أن يعتدوا عليها.

وبحسب الشهود فإن الحوثيين خطفوا العشرات من المعلمين، واقتادوهم إلى الأقسام التابعة لهم، بما في ذلك مراسل قناة «اليمن اليوم»، الذي أُفرج عنه في وقت لاحق.

ومنذ أسابيع ينظم المعلمون مظاهرات ووقفات احتجاجية لمطالبة الحوثيين بدفع الرواتب المنقطعة منذ أكثر من عام، لكن الحوثيون اتخذوا إجراءات إدارية لإفشال الاضراب الذي أعلنت عنه نقابة المهن التربوية والتعليمية.