وزير النقل الأردني يوجه الطيران بمنح اليمنيين تأشيرات الدخول إلى المملكة

وجه وزير النقل في الحكومة الأردنية جميل مجاهد، هيئة الطيران الأردني بمنح الرعايا اليمنيين تأشيرات الدخول إلى المملكة، بعد أيام من وفاة مريض في مطار الملكة عليا بالعاصمة عمّان.

ويشمل التوجيه حسب وثائق حصل عليها «المصدر أونلاين»، اليوم الأربعاء، المرضى القادمين للعلاج ممن لديهم ترتيب مسبق مع المستشفيات الخاصة في المملكة أو في إطار السياحة العلاجية.

كما يشمل التوجيه الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الأردنية ومسافري الترانزيت والعاملين في المؤسسات والهيئات الدولية القادمين من وإلى اليمن.

وتعد عمّان واحدة من أهم الوجهات العلاجية لليمنيين.

وكانت السلطات الأردنية قد سمحت لليمنيين الدخول إليها بدون تأشيرة، إلا أنها ومنذ انقلاب الحوثيين واندلاع الحرب فرضت على اليمنيين الراغبين السفر إليها الحصول على تأشيرة مسبقة مما تسبب في مضاعفة المصاعب للمسافرين إليها.