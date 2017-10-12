التحالف العربي يعلن تدمير عربة إطلاق صواريخ باليستية للحوثيين في باجل بالحديدة

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الخميس، تدمير عربة إطلاق صواريخ باليستية لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، في منطقة باجل شرقي محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقال التحالف بحسب وسائل إعلام سعودية، إن العربة التي دُمرت أُطلق منها صاروخ باليستي الاثنين الماضي، واستهدف مدرسة في منطقة صامطة بإمارة جيزان القرية من الحدود اليمنية.

لكن التحالف لم يوضح تفاصيل أكثر عن الحادثين.

وكان الحوثيون أعلنوا الاثنين الماضي استهدافهم بصاروخ باليستي مركز قيادة للجيش السعودي في صامطة، وقلوا إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وأسفر عن قتلى وجرحى.