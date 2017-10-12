الرئيس هادي يرفض استقالة المعمري ويوجه بدعم الميزانية التشغيلية لتعز

رفض الرئيس عبدربه منصور هادي الاستقالة التي تقدم بها محافظ تعز علي المعمري من منصبه ووجه بدعم الميزانية التشغيلية للمحافظة.



وفي لقائه بالمحافظ المعمري اليوم الخميس في الرياض وجه الرئيس هادي بتفعيل عجلة التنمية وتنمية الإيرادات وضبط قنواتها وتحصيلها لدى لفرع البنك المركزي بالمحافظة وكذلك استعادة وتفعيل المؤسسات الحكومية في المحافظة.



وعبر هادي عن رفضه استقالة المعمري وتكليفه بمواصلة مهامه في قيادة المحافظة..مؤكداً دعمه لمواصلة تطبيع الحياة في محافظة تعز.



وحسب الخبر الذي بثته صفحة الرئيس هادي على الفيس بوك فقد حث الرئيس المحافظ المعمري على اهمية العمل المجتمعي والتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية والامنية لتوحيد الجهود ورفع الطاقات لتحقيق الهدف الوطني المشترك في القضاء على فلول التمرد والانقلاب واستكمال تحرير تعز وبناء المؤسسات الوطنية بمفهومها ومعناها الصحيح والدائم.



وكان المحافظ علي المعمري قدم استقالته من منصبه قبل أكثر من أسبوعين احتجاجاً على تعنت البنك المركزي في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بصرف مرتبات الموظفين الحكوميين في تعز، بالإضافة إلى ما وصفه المحافظ بالخذلان الذي تعرضت له تعز من كل الأطراف.



وتشهد محافظة تعز منذ اسبوعين حراكاً غير مسبوقاً إثر زيارة نائب رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين الحكوميين للمحافظة وحلحلة بعض القضايا العالقة وأبرزها إخلاء المدارس والمقرات الحكومية من عناصر الجيش والمقاومة الشعبية وإعادة تشغيل فرع البنك المركزي في تعز.

