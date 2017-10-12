مقتل 5 مدنيين وإصابة 3 آخرين بغارة جوية للتحالف في مسورة بمديرية نهم

قال مصدر محلي إن 5 مدنيين قُتلوا وأُصيب 3 آخرين اليوم الخميس، بغارة جوية شنتها مقاتلة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في مديرية نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وأفاد «المصدر أونلاين» إن الغارة استهدفت منزل يحيى البدري في منطقة مسورة بالمديرية، والتي تبعد عن مناطق المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين، بنحو 5 كيلومترات.

وبحسب المصدر فإن من ضمن القتلى الـ5 طفل، وإن الجرحى أُصيبوا بجروح بليغة.

وخلال الآونة الأخيرة تصاعدت أرقام الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء قصف التحالف العربي، وفي آخر حادث علقت قيادة التحالف على سقوط قتلى مدنيين بصنعاء بأنه «خطأ تكتيكي».