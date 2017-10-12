مسؤول: مسلحون اعترضوا موكب «بن دغر» في لحج لكنه تجنب الاصطدام بهم

قال مسؤول حكومي اليوم الخميس، إن مسلحين اعترضوا موكب رئيس الحكومة أحمد بن دغر ومرافقيه، حين توجهه إلى احتفال نظمته السلطات المحلية في محافظة لحج (جنوبي اليمن).

وذكر نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، إن المسلحين اعترضوا موكب بن دغر ومرافقيه، «الأمر الذي أعاق وصولهم إلى ساحة الاحتفال التي احتشد فيها الآلاف من أبناء الصبيحة إحتفاءً بقدوم رئيس الوزراء لحضور الاحتفال الخاص بافتتاح كلية المجتمع في مديرية الصبيحة».

ونفى «ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول رفض أبناء الصبيحة زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر والوفد المرافق له»، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأضاف إنه «تجنباً لوقوع أي صدام مع هذه الفئة آثر العودة (بن دغر) من ذلك الطريق واستكمل برنامج زيارته الميدانية للمديرية، التي تفقد فيها أحوال المواطنين واللواء الثالث حزم، كما تفقد شركة المصافي ومحطتها الكهربائية وميناء الزيت».

وأكد المحولي إن من قام بهذا العمل هم مجموعة قليلة من مدفوعي الأجر وغرضهم تعطيل المشاريع الخدمية.

ودعا «الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن هوية هذه الفئة الخارجة عن القانون والجهات التي تقف خلف هذه العمليات الجبانة»، وفق ما أوردته الوكالة الحكومية.