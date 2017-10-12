الأمم المتحدة تعتذر للحكومة بشأن لقاء مسؤول أممي مع وزير في حكومة الحوثيين

قالت الحكومة اليمنية اليوم الخميس، إنها تلقت اعتذار رسمي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن لقاء المدير الإقليمي للبرنامج مع وزير الخارجية في حكومة الحوثيين/ صالح (غير معترف بها)، أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية إنها «تلقت خطاب اعتذار رسمي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن لقاء المدير الإقليمي للبرنامج مراد وهبه مع القيادي في تحالف الانقلاب هشام شرف المنتحل لصفة وزير الخارجية».

وعبر المكتب عن اعتذاره عن الخطأ غير المقصود، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأشار إلى أنه قد تم التعامل مع الأمر وتم حذف التغريدة التي نشرت على الحساب الرسمي للمكتب الإقليمي للبرنامج بموقع التواصل الاجتماعي «توتير»، مشيراً إلى أن ذلك تم بدون معرفة مكتب البرنامج في اليمن.

وكانت الخارجية قد وجهت مذكرة احتجاج رسمي للبرنامج على ما نشر في الحساب، عن لقاء مديره مراد وهبه مع هشام شرف، واعتبرت ما حدث تجاوز غير مقبول ومخالف للأعراف الدبلوماسية والتزامات الأمم المتحدة.