في إشارة إلى انعدام الغاز.. مدعوون لحفل زفاف يهدون عريسين اسطوانة في ذمار

أهدى نشطاء في مدينة ذمار (وسط اليمن)، عريسين في حفل زفافهما اسطوانة غاز، في إشارة إلى الأزمة الخانقة في انعدام الغاز المنزلي، وارتفاع سعره في البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن العريسين أحمد صريم وسلمان المنيفي تلقيا هدية زفافهما، وهي عبارة عن اسطوانة غاز، كُتب عليها (هدية مقدمة من الناشطين والحقوقيين م/ ذمار).

واستقبل العريسان الهدية بصدر رحب وسط حضور كبير.

وقبل أسابيع قدم مدعوون إلى حفل زفاف عبوة مياه سعة (20 ليتراً)، للعريس كهدية حفل زفافه (ضيافته)، تعبيراً عن أزمة انعدام المياه في المدينة، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وقوات صالح.

ويأتي ذلك، نتيجة القمع الذي يشنه الحوثيون ضد احتياجات المواطنين وانقطاع الرواتب والأزمة الخانقة في البلاد، حيث لجأ النشطاء إلى التعبير عن معاناتهم عبر وسائل احتجاج مختلفة.