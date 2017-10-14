مقتل قيادي ميداني حوثي بمواجهات مع الجيش في حرض ومصرع خمسة آخرين بغارة للطيران

قتل قيادي ميداني حوثي في مواجهات مع قوات الحكومة الشرعية في جبهة حرض الحدودية شمال غرب اليمن مساء الجمعة بينما لقي خمسة آخرون مصرعهم بغارة لطيران التحالف في جبهة ميدي.

وقالت مصادر عسكرية للمصدر أونلاين إن القيادي الميداني في مليشيا الحوثيين زيد بن علي الجرب الملقب "الشرفي" مساء الجمعة في معارك اشتعلت بين قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي وقوات صالح في جبهة حرض الحدودية.



واضافت المصادر أن جثة القيادي الشرفي لا زالت في صحراء حرض لم تتمكن المليشيات من انتشالها بسبب استمرار المواجهات.

واكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين صحة خبر مقتل القيادي الحوثي زيد بن علي الشرفي في جبهة حرض.

ويعد الشرفي أحد قيادات جماعة الحوثي في مديرية الشاهل بمحافظة حجة، التي تعتبر أحد المخازن البشرية المهمة لإمداد جماعة الحوثيين بالمقاتلين خصوصاً في جبهتي حرض وميدي التابعتين لذات المحافظة إدارياً.

وحسب المصدر العسكري التابع للمنطقة العسكرية الخامسة فإن مسؤول التسليح في مربع المخازن بجبهة ميدي القيادي في مليشيا الحوثي وليد محمد أحمد الحوثي لقي هو الآخر مصرعه مع أربعة آخرين من عناصر المليشيا.



وزود المصدر "المصدر أونلاين" بأسماء المقاتلين الحوثيين الذين سقطوا في غارة جوية شنها طيران التحالف على مخزن سلاح في منطقة المخازن شرق مدينة ميدي الساحلية.



المصدر أونلاين ينشر أسماء المقاتلين الحوثيين الذين لقوا حتفهم في الغارة:

- وليد محمد أحمد الحوثي

- اسامة زيد الشرفي

- منصور محمد هبة

- عبد السلام صالح مطرز

- عمران عبد الرحمن القاضي