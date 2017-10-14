«الأحمر» يدعو القيادات العسكرية إلى رفض دعوات الحوثيين بتكوين جيش طائفي

دعا نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر اليوم السبت، القيادات العسكرية والأمنية والسياسية إلى رفض دعوات جماعة الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، من أجل تكوين جيش طائفي.

وقال الأحمر في كلمة له بالحفل الخطابي والفني الذي أقامته السلطة المحلية بمحافظة مارب (شرق صنعاء)، بمناسبة العيد الوطني الـ54 لثورة الـ14 أكتوبر، إن الحوثيين ينشدون تأسيس جيش على غرار الحرس الثوري الإيراني.

كما وجه دعوة لكوادر حزب المؤتمر، جناح صالح، «إلى اليقظة والاصطفاف مع أبناء الشعب اليمني العظيم في محاربة الحوثيين».

وأشار إلى ممارسات الحوثيين «ونقضهم للعهود والمواثيق وسجنهم لأحرار اليمن والكثير من قادة الجيش ومصادرتها مؤسسات ومقدراتِ الدولة ونهبها أسلحة ومعدات ومخزونات القوات المسلحة والمال العام والمعونات الإنسانية لصالح قياداتها».

وقال نائب الرئيس إن «مارب لم تكن إلا قلب الجمهورية وحصنها المنيع فلها كل الشكرِ وكل التحيةِ ولكل مدينةِ ومحافظةِ فتحت أبوابها وقلوب أبنائها لكل اليمنيين».