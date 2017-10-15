مصدر: مقتل مدني برصاص مسلحين يستقلان دراجة نارية وسط مدينة تعز

قُتل مدني برصاص مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية، مساء اليوم السبت، في شارع التحرير وسط مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، حسبما قال مصدر أمني.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المسلحين أطلقا النار على الشاب محمد عبدالله الشرعبي، التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، في الجسر المؤدي إلى سوق ديلوكس بحي التحرير وسط المدينة.

وأضاف إن الشرعبي لقي حتفه على الفور، فيما لاذ المسلحين بالفرار.

ولم يورد المصدر تفاصيل عن سبب الحادث.

والشرعبي البالغ من العمر 27 عاماً، هو طالب في كلية الحقوق بجامعة المدينة، ويسكن في حي الضبوعة، وكان في طريقه إلى سوق القبة.

وكانت قوات أمنية انتشرت في شارعي جمال والتحرير الأسفل، كونها قريبة من مقر إقامة الوفد الحكومي الذي يزور المدينة منذ 26 سبتمبر الماضي، برئاسة نائب رئيس الحكومة عبدالعزيز جباري.