قاضي حوثي يطرد محاميي الدفاع من قاعة المحكمة التي يُحاكم فيها 36 مختطفاً

قال مصدر قضائي إن رئيس المحكمة الجزائية (موالية لجماعة الحوثيين) طرد اليوم الأحد، أعضاء هيئة الدفاع من قاعة المحكمة التي يُحاكم فيها 36 مختطفاً من رافضي انقلاب الحوثيين بتهمة مساندة التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القاضي (لم يورد اسمه) أمر الجنود في قاعة المحكمة (محكمة أمن الدولة) بطرد المحامين، إلى الشارع، وليس إلى خارج القاعة فقط.

وأضاف إن القاضي المخوّل بأنه يسمع جميع المرافعات، شدد على منع دخول محاميي الدفاع إلى القاعة مجدداً.

وأشار إلى أن ذلك جرى بعد طلب هيئة الدفاع من القاضي السماح لأحدى الصحفيات بالحضور إلى الجلسة، لتغطية وقائع الجلسة أسوة بصحفيي الطرف الآخر، التابعين لجماعة الحوثيين.

وقال المصدر الذي كان حاضراً الجلسة، إن «القاضي قال لعضوي هيئة الدفاع: أنتم ما تفهموش. فرد عليه المحامين: المحكمة هي اللي ما تفهمش فأمر بطردهم وأحالهم للتحقيق».

ويحاكم الحوثيون أول دفعة من المختطفين في سجونهم بتهم تتعلق بالخيانة العظمة وتوزيع شرائح تساعد طيران التحالف على قصف الأهداف في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، وكان قد حكم القاضي في أولى الجلسات على بعضهم بالإعدام.