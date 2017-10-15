مصدر: مسلحون يغتالون نجل أحد أبرز قادة المقاومة في عدن عقب اقتحام منزله

قال مصدر أمني اليوم الأحد، إن مسلحين مجهولين اغتالوا نجل القيادي في المقاومة الشعبية بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، بجاش الأغبري الصبيحي، بعد أن اقتحموا منزله.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن وعد نجل بجاش، والأخير يشغل أيضاً رئاسة مجلس الطوارئ في مديرية الصبيحة، لقي مصرعه على الفور بعد أن أطلق عليه المسلحون النار في منزله بمنطقة دار سعد.

وأضاف إن المسلحين لاذوا بالفرار على الفور، عقب عملية الاغتيال.

ولم يشر المصدر إلى الجهة التي تقف خلف عملية الاغتيال، لكنه قال بأن الحادث سيكون له تداعياته خصوصاً في ظل الاحتقان الأمني والسياسي في عدن، خصوصاً أن ولد القتيل من الشخصيات الاعتبارية في الجنوب.