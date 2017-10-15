الأطفال تحت 15 عاماً يمثلون 50% من المصابين بالكوليرا و32% من الوفيات

قالت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «يونيسف» اليوم الأحد، إن الأطفال تحت 15 سنة يمثلون قرابة 50% من إجمالي حالات الاشتباه بوباء الكوليرا الذي ضرب 22 محافظة يمنية.

وذكرت المنظمة الأممية في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، إن تلك الفئة من الأطفال يمثلون أيضاً 32% من إجمالي الوفيات، التي وصلت لنحو 2150 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن تلك النسبة سُجلت في ظل تراجع معدل الإماتة من الوباء.

وخلال الأسابيع الأخيرة تراجعت حدة الوفيات بشكل ملحوظ، حيث أنه خلال الأسبوع الماضي توفي قرابة 10 أشخاص، بينما كان متوسط الوفيات يوميا خلال شهور مايو ويونيو ويوليو الماضية، يصل إلى 27 حالة وفاة يومياً.