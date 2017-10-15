الحوثيون يفرجون عن رئيس نقابة المعلمين السابق بعد ساعات من اختطافه في صنعاء

أفرج المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، اليوم الأحد، عن رئيس نقابة المعلمين اليمنيين السابق أحمد الرباحي، بعد ساعات على اختطافه من الحي الذي يسكنه في العاصمة صنعاء.

وروى مصدر مقرب من الرباحي لـ«المصدر أونلاين» تفاصيل الاختطاف، وقال إنه «عقب خروجه من مسجد الحارة في صلاة الظهر يوم أمس السبت فوجئنا بعدة سيارات، مصفحة وصالون بيضاء وهيلوكس وسيارة رابعة، وقفوا على مخرج الشارع».

وأضاف «أحاط عدد من الأشخاص مدنيين ولابسين ميري وبعضهم مسلحين، بالرباحي واقتادوه إلى السيارة الصالون وعصبوا على عينيه وأوصلوه إلى مقر الأمن السياسي»، جنوب العاصمة صنعاء.

وقال إنه في الأمن السياسي، أدخله الخاطفون غرفة مظلمة، وبعد أن سألوه عن اسمه ومن أين ينتمي، وبعد حوالي ساعة أخرجوه من الغرفة، وقدموا له اعتذارهم.

وبحسب المصدر فإن الحوثيين قالوا للرباحي ، إن عملية اختطافه كانت وفق بلاغ كاذب، وأضاف «أوصلوه إلى قرب منزله .. والحمدلله على كل حال».

وجاءت عملية الاختطاف لئيس نقابة المعلمين السابق، في ظل الاضراب المستمر لنقابة المهن التعليمية والتربوية عن التدريس، للضغط على الحوثيين من أجل دفع الرواتب.

والأسبوع الماضي، تظاهر العشرات من المعلمين في العاصمة صنعاء، لكن المسلحين الحوثيين اعتدوا على إحدى المظاهرات أمام مكتب النائب العام، وخطفوا عدداً من المعلمين.