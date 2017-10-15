معارك وقصف مدفعي متبادل بن الحوثيين والقوات الحكومية في تعز ولحج

قال مصدر ميداني إن معارك وقصف مدفعي تجدد اليوم الأحد، بين القوات الحكومية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن) وشمالي لحج (جنوبي).

وأفاد «المصدر أونلاين» إن القوات الحكومية قصفت مواقع الحوثيين شرق يختل وغرب الزهاري غربي تعز، في الوقت الذي شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية 5 غارات، على تعزيزات للحوثيين، ما أدى إلى مقتل سبعة مسلحين وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف إن قصفاً مماثلاً جرى بين الطرفين في الكدحة بمديرية المعافر.

وأشار إلى أن الجندي عبدالرحمن عبده الصلوي قُتل، وأُصيب العقيد عبد الرحمن اليوسفي جراء انفجار لغم أرضي في قرية الحود شمال مديرية الصلو، جنوبي تعز.

في ذات الوقت، اندلعت معارك بين القوات الحكومية شرق منطقة كهبوب وشمال كرش وجنوب الشريجة، في محافظة لحج، دون إحراز تقدم على الأرض لأي طرف.