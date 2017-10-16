الهجرة الدولية: 1711 صومالياً تم إجلاؤهم طوعًا من اليمن إلى بلادهم خلال 10 أشهر

قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الإثنين، إن حصيلة من تم إجلاؤهم طوعًا من اللاجئين الصوماليين في اليمن إلى بلادهم، بلغ 1711 خلال أقل من عام.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن مدير الإعلام والاتصالات في مكتب الهجرة الدولية سبأ المعلمي، إن «هؤلاء اللاجئين تم البدء بإجلائهم منذ مطلع نوفمبر من العام الماضي حتى اليوم».

وأضاف أن «الإجلاء تم على 15 دفعة عن طريق ميناء عدن، جنوبي اليمن، إلى ميناء بربرة شمال غربي الصومال، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

وأشار إلى أن اللاجئين قرروا العودة إلى الصومال، بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن جراء الصراع المتفاقم منذ نحو 3 أعوام.

وفي نوفمبر من العام الماضي، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 100 ألف من الصوماليين والإثيوبيين وصلوا إلى اليمن عبر البحر خلال أقل من عام (العديد منهم يتخذون اليمن ممرًا للعبور إلى دول الخليج خصوصًا السعودية).