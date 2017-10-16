القوات الحكومية والمقاومة تتصدى لمحاولة الحوثيين التقدم في عسيلان غربي شبوة

قال قائد عسكري ميداني اليوم الاثنين، إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تصدت لمحاولة الحوثيين وقوات صالح التقدم في عدد من المواقع العسكرية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).

ونقل موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش اليمني، عن القائد الميداني في المقاومة هادي الحارثي، قوله إن القوات الحكومية والمقاومة أحكمت السيطرة الكاملة على مواقع العكدة والمحكمة وبيت عبد الرحمن في مديرية عسيلان.

ونفى الحارثي وهو قائد المقاومة في جبهة طوال السادة أن تكون القوات الحكومية قد انسحبت من مواقعها أو سلمتها للمسلحين الحوثيين وقوات صالح.

وأوضح «ما جرى كان عبارة عن تسلل لعدد من العناصر الانقلابية الى بعض المواقع، وتم التصدي لها ودحرها بعد أن تكبدت عدداً من القتلى والجرحى».

من جهة، قال «سبتمبر نت» إن معارك كر وفر دارت بين الطرفين في مناطق العكدة والمحكمة وبيت عبد الرحمن، فيما استعادت قوات اللواء 19 مشاة بإسناد من المقاومة، «التموضع في المواقع التي كانت العناصر الانقلابية تسللت اليها».