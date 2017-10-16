مقاتلات يعتقد انها أميركية بدون طيار تشن 12 غارة على مواقع في ولد ربيع بمحافظة البيضاء

قال مصدر محلي اليوم الاثنين، إن طائرات أميركية بدون طيار شنت 12 غارة جوية على مواقع في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وأضاف المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الغارات استهدفت مواقع متفرقة في قريتي يكلا والعبل في مناطق قيفة بمديرية ولد ربيع، التي ينشط فيها عناصر تنظيم القاعدة.

وأوضح إن 8 غارات كانت في قرية يكلا، التي سبق وأن كانت هدفاً للغارات الأميركية، و4 غارات أخرى في قرية العبل، دون ذكر مزيد من التفاصيل حتى اللحظة (6 مساءً).

ويتخذ عناصر تنظيم القاعدة عدداً من مديريات محافظة البيضاء الجبلية، معاقلاً لهم، ومطلع العام الجاري نفذت قوات من "المارينز" إنزالاً جوياً على قرية يكلا في المحافظة، وخاضت معاركاً عنيفة ضد القاعدة راح فيها جندي أمريكي ونحو 30 من عناصر القاعدة، بينهم القيادي عبدالرؤوف الذهب.

