اجتماع مرتقب للسفراء الدائمين بمجلس الأمن مع «ولد الشيخ» لإحياء المشاورات اليمنية

قال السفير الأميركي لدى اليمني ماثيو تولر، إن هناك اجتماعاً مرتقباً لسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، لبحث آلية جديدة لإحياء المشاورات السياسية في اليمن.



جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية اليمنية عبدالملك المخلافي، اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ».



وقال تولر «إن استمرار الوضع القائم في اليمن يزيد من معاناة المواطنين ويصب في صالح قوى الانقلابية التي لا تقيم وزناً للشرعية الدولية ولا لقرارات الامم المتحدة وماضية في تطبيق أجندتها السلالية الطائفية في البلاد».



وأكد التزام بلاده بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والانساني للشعب اليمني.