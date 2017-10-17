«البنتاغون» يعلن مقتل العشرات من «داعش» جرّاء غارات نفذتها في محافظة البيضاء

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء، إن العشرات من مسلحي تنظيم «داعش» قُتلوا بغارة غارة جوية لها، استهدفت معسكري تدريب يعتقد أنهما تابعين للتنظيم في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقال بيان للوزارة إن «القوات الأمريكية، شنت أمس الاثنين، غارة جوية على معسكري تدريب عائدين لـ«داعش» في البيضاء اليمنية، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم».

وأوضح أن الغارة الأخيرة، كانت بمثابة ضربة قوية نالت من شبكة التنظيم في اليمن، وحرية تنقله، وقدرته على التخطيط لهجمات.

وزعم البيان أن التنظيم في المعسكرين المستهدفين، كان يدرب عناصره على أسلحة آلية، وراجمات صواريخ، وبنادق كلاشينكوف (AK -47). بعد أن استخدم المناطق الشاغرة أمنيًا في اليمن، ليخطط، ويشن، هجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها.

وتابع «أصبحت اليمن منذ سنوات مركز تدريب وعبور للتنظيمات الإرهابية».

وأمس الاثنين، قال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»،، إن طائرات أميركية بدون طيار شنت 12 غارة جوية على مواقع في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء.