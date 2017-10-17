مقتل إمرأة وشاب في قصف المليشيات على أحياء غرب مدينة تعز

قتلت إمرأة وشباب صباح اليوم الثلاثاء بقذائف هاون اطلقتها مليشيات الحوثي وصالح في شارع الثلاثين غربي مدينة تعز.

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" إن سلمى فرحان غالب والشاب بليغ عبدالملك المدحري قتلا، وتحولت أجسادهم إلى أشلاء، جراء سقوط قذائف هاون عليهما في شارع الثلاثين غربي مدينة تعز.

يشار إلى أن سلمى فرحان غالب كانت قد أصيبت من قبل، وقتل اثنان من أبنائها في قصف مماثل لمليشيات الحوثي وصالح على الأحياء السكنية.

وشددت المليشيات الإنقلابية قصفها المدفعي خلال الساعات الماضية على الأحياء السكنية غرب وشرق مدينة تعز، وقرى الشقب في صبر جنوب المحافظة.



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