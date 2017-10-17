صالح يقول إنه تلقى دعوة لمغادرة اليمن من معهد روسي لمناقشة الأزمة اليمنية

قال الرئيس السابق علي عبدالله صالح اليوم الثلاثاء، إنه يدرس مسألة مغادرته اليمن، بناءً على دعوة وجهها له معهد روسي لمناقشة قضايا الإرهاب وكيفية خروج اليمن من الأزمة الحالية.

وأضاف صالح في مقابلة موجزة بثتها قناة «اليمن اليوم»، إن مغادرته إلى روسيا إن تمت، ليست للعلاج، فهو قد أجرى عملية طبية ناجحة جرت في العين في الشبكية والمياه البيضاء.

وأشار إلى أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية منع في الأردن، نجله (لم يحدده) من الدخول إلى اليمن مع الفريق الطبي الذي وصل إلى العاصمة صنعاء الجمعة الماضية.