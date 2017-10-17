الإمارات تعلن عن مقتل اثنين من طياريها بتحطم مروحيتهما في اليمن

أعلنت القوات الإماراتية مساء اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من طياريها بعد تحطم مروحيتهما في اليمن.

وقال حساب القوات الإماراتية بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الطائرة تحطمت إثر خلل فني أثناء أداء مهمتها ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن.

وأشار إلى أن الحادث أدى إلى مقتل الطيارين علي المسماري وبدر المراشدة.

وهذه هي خامس طائرة إماراتية تتحطم في العمليات العسكرية التي تشارك فيها القوات الإماراتية ضمن قوات التحالف لاستعادة شرعية حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في اليمن.

