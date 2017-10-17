تحطم مروحية إماراتية في البقع بمحافظة صعدة ومقتل اثنين من الطيارين

أعلنت القوات الإماراتية مساء اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من طياريها بعد تحطم مروحيتها، فيما قال مصدر محلي إن المروحية سقطت في مديرية البقع، التابعة لمحافظة صعدة (شمالي اليمن)، والمحاذية لمحافظة الجوف (شمال شرقي).

وقال حساب القوات الإماراتية بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الطائرة تحطمت إثر خلل فني أثناء أداء مهمتها ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن.

وأشار إلى أن الحادث أدى إلى مقتل الطيارين علي المسماري وبدر المراشدة.

من جهة، قال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن المروحية الإماراتية سقطت في منطقة الأبرقين في مديرية البقع.

وأضاف إن طاقم الطائرة قُتلا على الفور، في الموقع الذي سقطت فيه المروحية، وهو موقع غير عسكري.

وهذه هي خامس طائرة إماراتية تتحطم في العمليات العسكرية التي تشارك فيها القوات الإماراتية ضمن قوات التحالف لاستعادة شرعية حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في اليمن.

