مقتل الأمين العام المساعد لـ«رابطة علماء عدن» برصاص مسلحين مجهولين

قال مصدر محلي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، إن الأمين العام المساعد لـ«رابطة علماء ودعاة عدن» لقي مصرعه برصاص مسلحين مجهولين فجر اليوم الأربعاء، في حي المنصورة.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المسلحين أطلقوا النار على الشيخ فهد اليونسي أمام منزله، في طرقه لمسجد الصحابة في حي بلوك 22، لأداء صلاة الفجر.

وأضاف إن إمام وخطيب المسجد، اليونسي، لقي مصرعه على الفور، فيما لاذ المسلحين بالفرار.

ويأتي الحادث بعد نحو أسبوع من عملية مماثلة، حيث لقي الشيخ ياسين العدني إمام وخطيب جامع زايد بالمدينة، مصرعه بتفجير عبوة ناسفة زُرعت في سيارته.

وحتى اللحظة لم تعلق السلطات الأمنية في عدن حول الحادث، كما لم تعلن النتائج التي توصلت إليها في الحادث السابق، خصوصاً أن المدينة تشهد احتقان سياسي وأمني بالتزامن مع ذكرى ثورة 14 أكتوبر.