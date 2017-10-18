السلطات الأمنية في عدن تفرج عن عضو مجلس محلي لـ«الإصلاح» بعد أسبوع من اعتقاله

أفرجت السلطات الأمنية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، اليوم الأربعاء، عن عضو المجلس المحلي لحزب الإصلاح وهيب هائل بعد أسبوع من اعتقاله من منزله.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الإفراج عن الأمين العام المساعد للحزب في المدينة، محمد عبدالملك، وهو الآخر الذي اُعتقل مع 7 آخرين من نشطاء الحزب الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن يتم الافراج عن النشطاء الآخرين المعتقلين خلال الساعات القادمة، حسبما أفاد مصدر لـ«المصدر أونلاين».

وكانت قوات تابعة لإدارة الأمن في عدن، اقتحمت مقراً للإصلاح في كريتر وداهمت منازل عدد من منتسبي حزب الإصلاح واعتقلتهم، ثم عادت في اليوم التالي وأحرقت المقر الرئيسي للحزب في المدينة.

وجرى ذلك قبيل تحضير التيار المطالب بانفصال جنوب اليمن لفعالية بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر.

وبث مدير أمن عدن تسجيلاً مصوراً يتهم فيه حزب الإصلاح بالإرهاب ويهدد بمداهمة واقتحام كل المقرات. كما شن نشطاء على علاقة بما يُسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» المطالب بالانفصال حملة على حزب الإصلاح ووجهوا اتهامات لأعضائه وقياداته بالإرهاب.