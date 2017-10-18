مصدر: مقتل 4 جنود حكوميين بانفجار لغم أرضي بمديرية القريشية في البيضاء

قُتل 4 جنود حكوميين وأُصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة، صباح اليوم الأربعاء، بانفجار لغم أرضي في منطقة الصريمة بمديرية القريشية في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

ووفق مصدر عسكري قال لـ«المصدر أونلاين»، إن اللغم الأرضي انفجر في عربة (طقم) للجنود الحكوميين المتمركزين في جبل سماه بمنطقة عناء ببلاد آل أبو صريمة في مديرية القريشية.

وأشار إلى أن اللغم زرعه مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح إبان سيطرتهم على الجبل.

وأسفرت الألغام التي زرعها الحوثيون عن عشرات القتلى والجرحى الذين بترت أطرافهم، سواء من المدنيين أو العسكريين، وقالت الحكومة اليمنية إنها سجلت مقتل 420 شخصاً وإصابة 430 آخرين، بسبب الألغام، منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015.

والقتلى هم:

1-محمد بن محمد صالح أبو صريمة.

2-حبيب محمد صالح أبو صريمة.

3-سام سالم علي أبو صريمة.

4-نايف صالح محمد أبو صريمة.

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