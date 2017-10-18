غارة جوية للتحالف العربي تستهدف منزلاً في الجوف وتودي بـ6 مدنيين وجريح واحد

قال سكان محليون إن 6 مدنيين لقوا مصرعهم بغارة جوية شنتها مقاتلة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، في منطقة رحوب بمديرية برط العنان الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح، شمال غربي محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).

وذكر السكان لـ«المصدر أونلاين»، إن الغارة الجوية استهدفت منزل أحمد جار الله الصلاحي مما أدى إلى مقتله وزوجته و4 من أطفاله، فيما أُصيب طفله الخامس بجروح بليغة في الفخذ والورك.

وأشاروا إلى أن الأخير أُسعف إلى مديرية خمر في عمران (غرب الجوف).

وبحسب سكان المنطقة فإن قرية رحوب في المديرية، لا تشهد أي عمليات عسكرية بين الحوثيين والقوات الحكومية، وإن الغارة حدثت حوالي الساعة الـ10 ليلاً، في الوقت الذي تعيش به القرية في هدوء تام.

والحادث يأتي بالتزامن مع غارة استهدفت موقعا عسكرياً للقوات الحكومية في منطقة مندبة بمديرية باقم في محافظة صعدة (أقصى شمال اليمن)، مما أدى إلى مقتل 8 جنود وإصابة آخرين.

أسماء الضحايا:

1-رب الاسرة/ أحمد ناصر جارالله الصلاحي (55 عاماً).

2-الزوجة / رسمة محمد ناجي متعب (50 عاماً).

3-حاكمة أحمد ناصر جار الله (18 عاماً).

4-حكمة احمد ناصر جار الله (17 عاماً).

بالإضافة لطفلتين.

الجريح / علي أحمد ناصر جارالله (16 عاماً).