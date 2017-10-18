نجاة عبدالعزيز جباري من محاولة اغتيال في الطريق بين تعز ولحج

نجا عبدالعزيز جباري نائب رئيس الوزراء من محاولة اغتيال أثناء مرور موكبه في الطريق بين تعز ولحج.

وأفاد مصدر حكومي "المصدر أونلاين" أن موكب جباري والوفد المرافق له تعرض ظهر الأربعاء لإطلاق نار كثيف من أسلحة متوسطة أثناء مروره في الطريق العام في أطراف "هيجة العبد" الواقعة بين محافظتي تعز ولحج.

وأوضح المصدر أن النيران التي استهدفت الموكب أطلقت من من تلال مرتفعة تسمى "الأكبوش" لا تزال تسيطر عليها مليشيات الحوثي وقوات صالح وتصل نيران العناصر التي تتمركز فيها إلى الخط العام الذي يربط بين محافظتي تعز ولحج ويعتبر هو الشريان الوحيد الذي لا يزال مفتوحاً أمام سكان محافظة تعز المحاصرة.

وكان جباري والوفد الحكومي المرافق قد قضى حوالي ثلاثة أسابيع في مدينة تعز سعى خلالها إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتفقد الأضرار التي طالت المدينة جراء الحرب المستمرة منذ حوالي ثلاث سنوات.