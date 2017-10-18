الحوثيون يخطفون رئيس حزب «صالح» في مديرية همدان شمال صنعاء مع نجله

قال مصدر محلي اليوم الأربعاء، إن مسلحي جماعة الحوثيين خطفوا رئيس فرع حزب المؤتمر، جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء.



وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن العشرات من الحوثيين اقتحموا قرية ضلاع في المديرية، وخطفوا العقيد منصور سليمان رئيس حزب المؤتمر، من منزله.



وأوضح إن سليمان كان في منزله مع عدد من ضيوفه، وحينما دعوه رد عليهم نجله محمد.



وأضاف المصدر بأن مسلحي الجماعة خطفوا محمد، ثم عادوا وخطفوا الأب، دون أن يذكروا أسباب عملية الاختطاف التي جرت في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.