تجدد المعارك والقصف جنوبي تعز عقب استهداف الحوثيين موكب حكومي

تجددت المعارك الليلة بين القوات الحكومية من جهة، والمسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، بمديرية حيفان جنوبي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، بعد ساعات من استهدافهم موكب الوفد الحكومي.



وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن المواجهات اندلعت في وادي معقب بمديرية المقاطرة، في الشمال من مواقعهم في منطقة الأكبوش عزلة الاحكوم.



وأشار إلى أن المعارك تجددت عقب إطلاق النار على موكب نائب رئيس الحكومة عبدالعزيز جباري، في طريق هيجة العبد، بين مديريتي المقاطرة والتربية بي محافظتي تعز ولحج.



من جهة أخرى، قصف الحوثيون مساء اليوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا مقر اجتماع قيادة اللواء 35 مدرع في معسكر العين بمديرية المواسط من مواقع تمركزهم في خدير، ولم يسقط أي ضحايا.



في ذات الوقت، تجددت المعارك بين الطرفين في أطراف منطقة الهاملي شمال موزع غربي تعز.