مسلحون يقطعون طريقا يربط بين اب والضالع احتجاجا على خطف أحد التجار من قبل الحوثيين

قطع مسلحون مساء اليوم الأربعاء الطريق الرابط بين محافظتي الضالع (جنوبي اليمن)، وإب (وسط)، رداً على اختطاف أحد التجار.

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين"، إن مسلحين حوثيين في مدينة إب خطفوا التاجر رفعت عبدالله حسن، المنحدر من محافظة الضالع، حينما كان في طريقه إلى مدينته.

وأضاف إن التاجر حسن جرى اختطافه وبحوزته أموال خاصة به، مقدرة ب95 مليون ريال يمني، تابعة لشركة الصرافة التي يملكها.

ورفض الحوثيون الافراج عنه، مما دفع المسلحين المنتمين لقريته لقطع الطريق من أجل الضغط على الحوثيين للإفراج عنه مع أمواله، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن رفعت عبدالله حسن يمتلك شركة للصرافة، وهي الوحيده في مدينة الضالع، الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.