طيران التحالف يشن عشر غارات جوية على مواقع في حرض ويدمر مخزن أسلحة

شنت مقاتلات التحالف العربي خلال الـ ٢٤ الساعة الماضية عشر غارات جوية استهدفت عدة أهداف عسكرية تابعة لمليشيات الحوثيين وقوات صالح في جبهتي حرض وميدي القريبتين من الحدود السعودية.

وقالت مصادر عسكرية تابعة للقوات الحكومية لـ "المصدر أونلاين" إن مقاتلات التحالف العربي شنت خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية عشر غارات جوية دمرت من خلالها ثلاث عربات عسكرية تابعة للمليشيا جنوب مدينة حرض شمال غرب اليمن.



وقالت المصادر إن مقاتلات التحالف شنت مساء الأربعاء غارة استهدفت مخزن أسلحة تابع للمليشيات شرق مدينة حرض، ونقل مراسل "المصدر أونلاين" إن انفجارات ضخمة سمع دويها بعد الغارة وشوهدت السنة اللهب تتصاعد من المكان الذي استهدفته الغارة.

في السياق استهدفت مقاتلات التحالف العربي مساء الثلاثاء تجمعات للمليشيا في جنوب مدينة ميدي استهدفت تجمعات لمقاتلين يتبعون مليشيات الحوثيين.