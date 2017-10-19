جمعية الحكمة: اغتيال «اليونسي» جرى من قِبل «يد غادرة خائنة» وسبقه تحريض واسع

قال بيان صادر عن جمعية الحكمة الخيرية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، اليوم الخميس، إن اغتيال عضو المجلس العلمي للجمعية والأمين العام المساعد لـ«رابطة علماء عدن»، فهد اليونسي، فجر أمس الأربعاء، سبقه تحريض واسع من قبل بعض الأطراف.

وأوضح البيان الذي تلقى «المصدر أونلاين» نسخة منه، إن اغتيال اليونسي إمام وخطيب مسجد الصحابة بمدينة المنصورة أثناء خروجه لصلاة الفجر، «جريمة مروعة نكراء، وفاجعة أليمة، قديمة متجددة».

وأشار إلى أن الجهة المنفذة «يد غادرة خائنة؛ ترعاها وتغذيها أوكار الحقد والتآمر؛ وتديرها عصابات الفساد والإجرام التي لا تريد لشعبنا اليمني أمناً ولا استقراراً».

وحذر البيان من «المخطط الإجرامي الممنهج الذي يستهدف عقيدة وهوية الشعب اليمني، من خلال اغتيال علمائه ودعاته، وشخصيات العمل الخيري والإنساني في عموم محافظاته، وفي عدن بصورة خاصة».

وحمل الجهات الأمنية مسؤولية البحث عن الجناة، والكشف عن هويتهم، كما طالب بسرعة التحقيق معهم.

وأكد إن التساهل في ذلك «سيؤدي لتجرؤ المجرمين وتماديهم في قتل المزيد من الأنفس المعصومة، وانتشار عصابات العنف والإرهاب، وظهور الثارات وردود الأفعال السيئة، وخلو الساحة من مشاريع الخير وأعمال البر والتنمية».

وأشار البيان إلى أن جمعية الحكمة، تأسست منذ أكثر من 25 عاماً، وشهد لها المجتمع المحلي ممثلا بحكوماته المتعاقبة والخليجية ممثلا بمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، وهي تسعى لخدمة المجتمع بجميع فئاته، وليس لها من وراء ذلك غرض ربحي أو حزبي.