رئيس البرلمان الكويتي يهاجم رئيس الوفد الإسرائيلي في مؤتمر البرلمان الدولي والأخير ينسحب

هاجم رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، أمس الأربعاء، رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي إلى مؤتمر البرلمان الدولي، نحمان شاي، على خلفية اعتراضه على تقرير خاص بأوضاع النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمؤتمر البرلمان الدولي المنعقد خلال الفترة من 14 إلى 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، والتي تم فيها نقاش تقرير ينتقد سياسة اعتقال إسرائيل للنواب الفلسطينيين ويطالب بالإفراج الفوري عنهم، قدمته لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي.

وقابل رئيس البرلمان الكويتي، اعتراض الوفد الإسرائيلي على التقرير، بهجوم وصف فيه رئيس وفد الكنيست بـ"المحتل وقاتل الأطفال".

وخاطب الغانم نظيره الإسرائيلي قائلا، إن "كلام ممثل هذا البرلمان (الإسرائيلي) المغتصب ينطبق عليه المثل المعروف عالميا إن لم تستح فافعل ما شئت".

وأضاف: "ما ذكره رئيس الوفد الإسرائيلي يمثل أخطر أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة".

وتابع موجها حديثه لرئيس وفد الكنيست، "عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة بالعالم".

وعقب كلمة رئيس البرلمان الكويتي انسحب الوفد الإسرائيلي من قاعة المؤتمر.

ويبلغ عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية 13 نائبا معظمهم ينتمون لكتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس"، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.