قتلى وجرحى حوثيين بغارات للتحالف العربي غربي مديرية صرواح في مارب

قُتل عدد من مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح اليوم الخميس، بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في مديرية صرواح غربي محافظة مارب (شرق العاصمة صنعاء).

وبحسب المصدر الذي أفاد «المصدر أونلاين»، فإن الغارة الجوية استهدفت عربة (طقم) للحوثيين، كان محمل بالذخائر والمسلحين، كتعزيزات لمواقع الحوثيين غربي صرواح، شمال وادي حباب.

وأضاف إن الغارة أدت إلى مقتل جميع العناصر وتدمير الطقم.

كما شنت المقاتلات غارات متعددة صباح اليوم على مواقع وأهداف للحوثيين، في جبهة صرواح، في الوقت الذي دارت اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية من جهة، والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، استخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.