حزب الرشاد ومكونات دعوية ودينية تدين اغتيال الشيخ «اليونسي» في عدن

أدان حزب الرشاد وعدد من المكونات الدعوية والدينية اليوم الخميس، اغتيال عضو المجلس العلمي للجمعية والأمين العام المساعد لـ«رابطة علماء عدن»، فهد اليونسي.

وعبر بيان لحزب الرشاد عن إدانته واستنكاره «لهذه العملية وغيرها من العمليات الدالة على نوايا بغيضة تستهدف تصفية المجتمع من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة ذات المنهج الوسطي المعتدل».

واكد أن هذه الجرائم تعد عملا ارهابيا ومؤامرة تحاك لكسر إرادة الأخيار أو تصفيتهم، تمهيدا لتنفيذ مآرب أعداء اليمن في زراعة الفوضى والفتن.

ودعا أجهزة السلطة والحكومة المختصة إلى توفير الحماية والرعاية للمواطنين، وسرعة الكشف عن تفاصيل هذه الجرائم، وملاحقة مرتكبيها.

في السياق، أدان بيان صادر عن هيئة علماء اليمن واتحاد علماء المحافظات الجنوبية والهيئة الشرعية الجنوبية ,رابطة علماء ودعاة عدن والمكونات الموقعة على ميثاق العمل الدعوي، عملية الاغتيال.

وقال إن الحادث «يُضاف هذا الحادث الأليم إلى سلسلة الحوادث التي استهدفت كوكبة من العلماء والدعاة والمصلحين في هذه المدينة والمحافظات المجاورة لها خلال العامين الماضيين».

وأضاف إنه إلى يومنا هذا لم يتم إلقاء القبض على معظم المجرمين الذين قاموا بعمليات الاغتيال، ولم يتم تقديم من تم إلقاء القبض عليهم إلى الأجهزة القضائية، ولا الكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال الإجرامية.

وأشار إلى أنها أعمال ممنهجة تهدف إلى تقويض السلم الأهلي وزعزعة أمن واستقرار مدينة عدن والبلاد عموماً.

ودعا البيان الحكومة اليمنية والسلطات الأمنية في عدن، بسرعة التدخل الحازم لاستلام ومتابعة هذا الملف الخطير، وملاحقة من قاموا بعمليات القتل، وكذلك الكشف عن نتائج التحقيقات في القضايا السابقة، وإحالة ملفات المتهمين بها إلى القضاء.