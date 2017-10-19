7 قتلى وعدد من الجرحى الحوثيين بمعارك ضد القوات الحكومية في الجوف

اندلعت معارك عنيفة اليوم الخميس بين القوات الحكومية من جهة، والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، أدت إلى مقتل 7 من مسلحي الجماعة في موقع حزمة الحلاة غربي المصلوب في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).



وبحسب مصدر ميداني أفاد «المصدر أونلاين»، إن عدد من جرحى الحوثيين سقطوا خلال المعارك التي دامت سبع ساعات، وخلالها صدت القوات الحكومية هجوم الحوثيين للسيطرة على موقع حزمة الحلاة.



وقال إن 3 من قتلى الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ينتمون إلى مديرية المصلوب، التي تعد من احد معاقل الجماعة في المحافظة.



وأضاف إن معاركاً مستمرة في المنطقة، حيث يحاول الحوثيون انتشال جثث قتلاهم من الموقع.

من جهة، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية غارة جوية على آليات للحوثيين في منطقة الساقية شرقي مديرية المصلوب.

وأورد المصدر أسماء بعض المسلحين الحوثيين المنتمين للمديرية وهم:

1- ناصر صالح النيني 2-عبدالله عوضان 3-محسن علي بن مسعد ومن بين جرحاهم: 1- صالح شمله 2- مبروك الهبش 3- صادق الشمر مصور حربي لقناة المسيرة.